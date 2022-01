I positivi salgono a 5838

Con 124 nuovi positivi al Covid-19 e 191 guariti nelle ultime 24, la curva del contagio, in Valle d'Aosta, accenna un lieve rallentamento. I guariti superano ancora una volta i positivi, ma i dati in ribasso rispetto a quelli degli ultimi giorni vanno letti anche in funzione del minor numero di tamponi processati ieri, essendo domenica: sono stati 840, poco meno di un quarto rispetto alla normale attività di tracciamento. Gli attuali positivi scendono a 5.838, di cui 5.750 sono in isolamento domiciliare.



Salgono invece i ricoveri nelle strutture ospedaliere della regione: in totale se ne contano 88, cinque in più di ieri. Di questi, 81 son suddivisi nei reparti ordinari degli ospedali Umberto Parini e Beauregard e sette, lo stesso numero della giornata precedente, si trovano in Terapia intensiva al Parini.

L’Assessorato dell’Istruzione, Università, Politiche giovanili e Partecipate informa che, a seguito della rilevazione effettuata nel pomeriggio di oggi, lunedì 24 gennaio 2022 dalla Sovraintendenza agli Studi nelle scuole valdostane, la situazione relativa al personale docente è la seguente:

- 2,7 per cento risulta sospeso in relazione all’obbligo vaccinale Covid-19;

- 5,7 per cento risulta assente per quarantena o isolamento Covid-19;

- 7 per cento risulta assente per altri istituti (aspettativa, malattia…).

Per il personale amministrativo, tecnico e ausiliare (ATA) risulta che:

- 2,4 per cento è sospeso in relazione all’obbligo vaccinale Covid-19;

- 4,7 per cento è assente per quarantena o isolamento Covid-19;

- 9,4 per cento è assente per altri istituti (aspettativa, malattia…).

Sempre, ad oggi, il 14,8 per cento delle classi valdostane (dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di secondo grado) risulta in quarantena, il 19 per cento in sorveglianza o autosorveglianza (dalle elementari alle superiori) e il 16,2 per cento è in Didattica mista in presenza e a distanza (scuole medie e superiori).

In Italia nelle ultime 24 ore sono 77.696 i positivi e 352 le vittime

Dall'inizio della pandemia sono oltre 10 milioni gli italiani contagiati dal Covid: secondo i dati del ministero della Salute sono 10.001.344, di fatto uno su sei. Gli attualmente positivi sono 2.709.857, con una diminuzione di 25.049 nelle ultime 24 ore mentre i morti sono 143.875. I dimessi e i guariti sono invece 7.147.612, con un incremento di 102.363 rispetto a ieri.

Nelle ultime 24 ore sono 77.696 i nuovi contagi da Covid, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 138.860. Le vittime sono invece 352, mentre ieri erano state 227.