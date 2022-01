I non vaccinati continuano ad occupare letti in terapia

Nelle ultime 24 ore, il numero dei guariti ha superato quello dei nuovi positivi per il secondo giorno consecutivo: i nuovi casi registrati sono stati 427, i tamponi di guarigione 538; il numero complessivo degli attuali positivi è sceso di 111, arrivando a 5.874.

I tamponi refertati sono stati in tutto 2.462. La pressione sul sistema ospedaliero è stabile: il numero di persone ricoverate nelle strutture è stabile, 82. C'è però una ricovero in più in terapia intensiva, all'ospedale regionale Umberto Parini, con i letti occupati che passano da sei a sette. Nei reparti ordinari -al Parini e al Beauregard- sono ricoverate 75 persone, una meno di ieri. Restano in isolamento domiciliare 5.792 persone. Non si registrano nuovi decessi, che sono fermi a 499.

I dati sono contenuti nel bollettino di aggiornamento quotidiano diffuso dalla Regione, sulla base dei numeri dell'Usl elaborati dalla protezione civile.

Oggi In Italia 171.263 contagi e 333 morti per Coronavirus

Sono 171.263 i casi di Covid-19 in Italia registrati nelle ultime 24 ore secondo i dati riportati dal bollettino di oggi, sabato 22 gennaio, diffuso dal Ministero della Salute. I nuovi contagi sono stati rilevati su 1.043.649 tamponi effettuati tra molecolari e test antigenici. Il tasso di positività si attesta al 16,4% (+0,4%) mentre il numero di infezioni da inizio emergenza sale a 9.781.191. Nell'ultima giornata sono stati registrati altri 333 decessi e il totale delle vittime da inizio pandemia è salito a 143.296.