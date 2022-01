Cordoglio e rabbia per la morte bianca di uno studente avvenuta in provincia di Udine

La Cisl Scuola Valle d’Aosta esprime profondo cordoglio ed insieme rabbia per la morte dello studente di 18 anni Lorenzo Parelli, morte avvenuta in un’azienda meccanica in provincia di Udine mentre l’alunno stava svolgendo il suo ultimo giorno di lavoro per un progetto di “Alternanza Scuola – Lavoro” “più precisamente denominato PCTO – Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento).

Lorenzo potrebbe essere il figlio, il fratello, l’amico di ognuno di noi ed è inaccettabile che un percorso scolastico, che dovrebbe essere un tassello prezioso per realizzare un progetto di vita porti invece alla morte.

La Cisl Scuola Valle d’Aosta non accetta che si parli di “triste fatalità” e chiede alla politica ed ai legislatori azioni urgenti affinché i percorsi di “Alternanza Scuola – Lavoro” (PCTO) siano per i nostri giovani luoghi di vita di crescita in sicurezza, così come deve essere la scuola tutta.