Siamo a quasi 500 morti di covid

Per il quarto giorno consecutivo, la Valle d'Aosta registra un nuovo decesso per Covid-19. Il numero dei morti dall'inizio della pandemia, nella piccola regione alpina, sale così a 499. Il bollettino di aggiornamento diffuso dalla Regione ed elaborato sulla base dei dati forniti dall'Usl rileva anche, nelle ultime 24 ore, 540 nuovi positivi, a fronte di 349 guariti. Gli attuali contagiati toccano di nuovo quota 6.061: di questi, 5.977 sono in isolamento domiciliare, mentre 84 sono ricoverati all'ospedale Parini di Aosta, uno in più di ieri. Stabile a sei il numero dei pazienti in Terapia intensiva, mentre sono 78 i positivi nei reparti ordinari. I tamponi effettuati nell'ultima giornata sono stati 2.694.

In Italia salgono i ricoveri ordinari (+159) e le terapie intensive (+10)

Sono 188.797 i nuovi casi registrati in 24 ore, i decessi sono 385. Il tasso di positività è al 17%. Pressing delle Regioni sul governo per superare il sistema dei colori. È scattato l'obbligo di Green Pass anche per accedere ai servizi alla persona, come parrucchieri ed estetisti. A livello nazionale, la percentuale delle rianimazioni occupate dai pazienti affetti da Covid è stabile al 18%