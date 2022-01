"Infiltrazioni mafiose? Perché non esiste un posto sicuro": appuntamento nella Biblioteca di Courmayeur

Il 22 gennaio alle 21 nella saletta dei volumi storici della Biblioteca di Courmayeur avrà luogo l’incontro “Infiltrazioni mafiose? Perché non esiste un posto sicuro” col giornalista Francesco Bonazzi per una serata di approfondimento e dialogo per saper riconoscere in tempo l’arrivo delle mafie e sviluppare gli anticorpi.



Bonazzi attualmente lavora per Panorama e La Verità ed è corrispondente dall’Italia per l’agenzia di stampa inglese Alliance News. Ha pubblicato due libri-inchiesta: "Telekom Serbia, l'affare di cui nessuno sapeva" e "Prendo i soldi e scappo", e nel 2005 ha vinto il premio "Maria Grazia Cutuli" della città di Gela per una serie d’inchieste sul regime del carcere duro per i mafiosi.



Ingresso gratuito per un numero limitato di persone, per prenotare e cheidere ulteriori informazioni: tel. 0165 831351 (da martedì a sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 escluso il mercoledì e giovedì mattina); email: biblioteca@comune.courmayeur.ao.it