Rinviata conferenza 49a Settimana Sociale - Taranto 2021 - Restituzione dell’esperienza

La Curia vescovile di Aosta comunica che la conferenza 49a Settimana Sociale - Taranto 2021 - Restituzione dell’esperienza prevista per venerdì 21 gennaio 2022 alle 20.45 presso il Cinéma Théâtre de la Villeè RINVIATA a data da destinarsi.

Dal 21 al 24 ottobre si e' svolgerà a Taranto la 49a Settimana sociale dei cattolici italiani sul tema: “Il pianeta che speriamo. Ambiente, lavoro, futuro, tutto è connesso”.

L’Instrumentum laboris così si esprime: «Il cammino verso la Settimana sociale di Taranto può essere tanto più fecondo quanto più realizzerà un coinvolgimento delle Chiese locali, delle associazioni, dei movimenti e di tutte le aggregazioni ecclesiali e di ispirazione cristiana. È tempo per fare in modo che la Laudato sì’ e la Fratelli tutti siano assunte in profondità nella pastorale ordinaria […] Le encicliche attendono una ricezione corale, da parte di tutte le componenti ecclesiali, per divenire vita, prospettiva vocazionale, azione che trasfigura le relazioni con Dio, con gli uomini e con il creato. Per far questo, è importante che le comunità cristiane […] facciano sempre più proprio il cammino per superare una dimensione individualistica della fede in favore di una esperienza che abbraccia i vari aspetti della condizione umana» (n.43).