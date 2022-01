Ingressi limitati agli impianti di sci con l’entrata della Valle d'Aosta in zona arancione

Con l’entrata in zona arancione il numero d’ingressi ai comprensori sciistici della Valle d’Aosta è limitato per evitare ogni tipo d’assembramento: per garantire il rispetto della normativa vigente e la salute degli sciatori, le stazioni di sci valdostane effettueranno costantemente un monitoraggio con l’ausilio di sistemi informatici per verificare il numero di skipass venduti e le presenze sui propri comprensori.



Il contingentamento assegnato alle singole località sciistiche, in considerazione della bassa stagione e della situazione pandemica sarà, al momento, in grado di garantire l’accesso a tutti coloro che desidereranno trascorrere una o più giornate sulle piste delle località sciistiche valdostane. Si consiglia tuttavia ai clienti di effettuare preventivamente l’acquisto del proprio skipass online, in modo da avere la certezza di poter accedere ai comprensori, poiché alle casse fisiche o automatiche, in caso di elevata affluenza, potrebbero in qualunque momento essere sospese le vendite.



Al momento attuale non è richiesta la prenotazione per Teleskipass e Stagionali, i cui possessori potranno recarsi direttamente ai tornelli. Si riepilogano, di seguito, le condizioni obbligatorie per l’accesso ai comprensori sciistici:



• Green pass rafforzato per tutti gli ospiti dai 12 anni



• Mascherina FFP2 su telecabine e funivie, sugli impianti aperti è sufficiente la mascherina chirurgica o equivalente



• Assicurazione R/C per gli sciatori



• È vivamente consigliato l’acquisto on line degli skipass per evitare code e accedere velocemente agli impianti



• Per accedere direttamente a tutti i comprensori sciistici della Valle d’Aosta senza dover acquistare i biglietti giornalieri alla cassa oppure on line si consiglia l’attivazione del servizio di Teleskipass.