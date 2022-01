Sondaggio sull’Associazione di categoria che meglio tutela i propri soci

La pandemia è uno spartiacque tra presente e futuro per piccole e medie realtà che devono reinventarsi per sopravvivere. Ma quale è stato il ruolo svolto dalle associazioni di categoria? Chi è il presidente delle diverse associazioni di categoria che meglio e più è stato in grado di essere al fianco degli iscritti per aiutarli in lunghi medi di grande difficoltà e che ancora proseguono.

Agli interrogativi Aostacronaca.it intende lasciare rispondere i lettori con un sondaggio, che nulla ha di scientifico, ma che vuole semplicemente consentire la libera opinione.

In generale come stanno affrontando le associazioni la pandemia, quali sono i pericoli per loro e per il tessuto sociale, quali sono le sfide da affrontare? Ancora oggi sono sollecitati interventi di carattere economico che possano supportare le imprese in questa difficile situazione, accompagnandole verso una auspicabile ripresa.

A dirlo saranno i lettori. E dopo poche ore dal lancio del sondaggio hanno già preso il largo Gianluca Genestrone, presidente dei tabaccai che ha dovuto difendere la categoria dagli attacchi generalizzati ai giochi e alle scommesse anche se legali, e Filippo Gérard, presidente degli Albergatori che senza troppi clamori ha svolto un buon lavoro i propri associati, hanno già preso il largo. Dopo di loro Giancarlo Giachino presidente di Confindustria, seguito da Roberto Sapia, presidente degli artigiani di Cna.

Colpisce il ‘ritardo’ già accumulato da Confcommercio VdA che pure, sul piano mediatico, ha avuto ampio spazio sui mezzi di informazione. Più indietro, ancora le associazioni che rappresentano il mondo agricolo.

Per votare basta puntare il pallino corrispondente all'associazione scelta per il sondaggio posizionato sulla destra a circa metà prima pagina.