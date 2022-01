Saison estivale turisme 2021: +20,79% emploi par rapport à 2020

En Vallée d'Aoste, l'emploi dans le secteur du tourisme, au cours de la dernière saison estivale, a augmenté de 20,79% par rapport à l'été 2020. C'est ce qu'on lit dans le rapport élaboré et diffusé par l'observatoire valdôtain du Marché du travail de l'organisme bilatéral du Tourisme. Lors de la dernière saison touristique estivale, indique le document, le nombre moyen des employés était de 4.614, alors que pendant la saison précédente, il s'élevait à 3.820: on enregistre donc 794 employés de plus.



À la première place, on retrouve le secteur hôtelier, dans lequel 46% des employés travaillent. À suivre, il y a les restaurants (33%), les bars (12%), les refuges de montagne (4%), les campings et les autres hébergements (2%) et enfin les agences de voyages (0,5%). La bonne reprise de l'emploi dans la Vallée - qui concerne tous les secteurs de la machine touristique valdôtaine, à l'exception des agences de voyages et du tourisme général- est définie par l'observatoire comme "extraordinaire": le chiffre enregistré à l'été 2021 dépasse en fait l'emploi enregistré sur la saison estivale 2019, la dernière avant le Covid, de 2,19%.

Ce dernier élément, lit-on dans le rapport, constitue "le certificat de mérite d'un secteur dynamique qui démontre sa capacité à affronter la crise économique de manière positive, à réorganiser son activité de manière proactive, à se reconstruire en restant sensible aux opportunités, sans aliéner sa propre identité".(Dire)