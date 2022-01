Intervento notturno a Cogne del Soccorso alpino

È in corso un intervento del Soccorso Alpino Valdostano a Cogne, nella Valeille, in seguito alla richiesta di aiuto di due ghiacciatori in difficoltà sulla via del rientro dalla cascata Eaux des Cristaux, vicina alla Tutto Relativo.

I due, di nazionalità straniera, riferiscono di essere stanchi ma in buone condizioni fisiche. La natura impervia del terreno e il buio richiedono l'intervento di una squadra via terra, che è già partita. La conclusione dell'intervento, salvo complicazioni, è prevista nel corso della nottata.