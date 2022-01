Per pochi no vax aumentano morti e positivi

Continua a correre il contagio in Valle d'Aosta. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 587 nuovi positivi al Covid 19, a fronte di 440 guariti. Il bollettino di aggiornamento diffuso dalla Regione, sulla base dei dati forniti dall'Usl, riporta anche un nuovo decesso: sono 494 dall'inizio della pandemia in Valle. Gli attuali contagiati sono 5.994, di cui 5.925 sono in isolamento domiciliare mentre salgono a 69, nove in più rispetto a ieri, i ricoverati all'ospedale Parini di Aosta. Di questi 63 si trovano nei reparti ordinari, mentre sono sei, una in meno di ieri, le persone in Terapia intensiva. I tamponi effettuati nell'ultima giornata sono stati 2.786.

No vax a cena per contaggiarsi

"Leggo con orrore che anche in Valle d'Aosta ci sono no-vax che organizzano feste per contagiarsi per ottenere il green pass senza vaccino". Lo scrive Luciano Caveri, assessore all'Istruzione della Regione Valle d'Aosta, su Twitter, citando un articolo pubblicato oggi dal quotidiano La Stampa sulle pagine di Aosta. Caveri aggiunge: "Così fanno crescere il numero di contagi e spingono verso la zona rossa e chiusure varie. Complimenti".

Tamponi rapidi per fine convid

Da domani, in Valle d'Aosta, per uscire dall'isolamento fiduciario per i positivi al Covid-19 che non hanno più sintomi, sarà sufficiente fare un tampone rapido anche nelle farmacie pubbliche e private convenzionate con l'Usl della Valle d'Aosta, dai medici di base, dai pediatri di libera scelta e nelle strutture sanitarie private, autorizzate o accreditate con il Servizio sanitario nazionale e autorizzate dalla Regione. Per i nuovi positivi, non sarà più necessaria un'ordinanza del sindaco, ma varrà in automatico un tampone positivo. Lo ha deciso la giunta regionale, sulla base di quanto concordato martedì nell'Unità di supporto e di coordinamento per l'emergenza Covid-19.



"Alla luce dell'incremento esponenziale dei contagi", l'obiettivo è "moltiplicare i punti erogatori sul territorio regionale, ai quali i cittadini possono rivolgersi per un test eseguito in ambito di screening istituzionale, per un tampone a persona asintomatica, in quarantena per contatto stretto con un caso di Covid-19, per un tampone a persona asintomatica che sia risultata positiva al test, ai fini della chiusura dell'isolamento. I costi saranno a carico del Servizio sanitario regionale.



"Il secondo obiettivo- spiega la Regione- è semplificare le procedure di messa in isolamento dei soggetti positivi. Non sarà più necessario per il cittadino ricevere un'ordinanza da parte del sindaco, ma l'esito stesso di positività del tampone fatto, così come riportato sull'attestazione rilasciata, determinerà la messa in isolamento. Anche la fuoriuscita dall'isolamento avrà luogo in maniera automatica con il solo esito di negatività del tampone effettuato nei tempi previsti dalle norme". Le disposizioni entrano in vigore domani.

Speranza tinge di arancione la Valle

ù"Alla luce del flusso dei dati del monitoraggio Iss, Ministero della salute e Regioni, il ministro Speranza ha firmato l'ordinanza che porterà la Campania in giallo e la Valle d'Aosta in arancione". Lo dichiara in una nota il ministero della Salute.

Oggi Italia, 186.253 contagi e 360 morti

Sono 186.253 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 14 gennaio 2022, secondo numeri e dati covid - regione per regione - inseriti nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute. Registrati altri 360 morti da ieri. I nuovi casi sono stati individuati su 1.132.309 tamponi, l'incidenza è al 16,5%.