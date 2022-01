Cambia il modo di prenotazione del vaccino per i non residenti in Valle d'Aosta

Le Poste Italiane hanno comunicato una variazione nelle modalità di prenotazione della vaccinazione anti Covid che permetterà di prenotare la data di somministrazione anche in regioni diverse da quella di residenza. I residenti in Valle d'Aosta che vogliono prenotare la vaccinazione nelle altre regioni italiane possono farlo dal portale delle Poste Italiane in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Marche, Sardegna e Sicilia; nelle altre 14 regioni, devono informarsi sui siti internet e i contatti delle rispettive Regioni.



I residenti fuori Valle che vogliono prenotare la vaccinazione nei centri vaccinali della Valle d'Aosta possono farlo dal portale se residenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Marche, Sardegna e Sicilia; devono accedere al portale e attivare la procedura di preadesione (tasto "richiedi abilitazione") se residenti nelle altre 14 regioni italiane. Il processo di prenotazione è guidato mediante menù a tendina da compilare.