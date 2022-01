Scuola: Ai dirigenti compiti molto onerosi

Per la segretaria generale della Cisl Scuola, Maddalena Gissi, l'incontro che si e' tenuto in mattinata in vista della riapertura delle scuole e' stato "importante ma insoddisfacente per le risposte che ci aspettavamo e che speriamo di trovare nella nota che a breve riceveranno le scuole e che dovra' dare indicazioni ai dirigenti su come procedere. Sono molto preoccupata - afferma in un video su Fb- perche' ai dirigenti saranno assegnati compiti molto onerosi". "L'affermazione molto rigida del capo dipartimento 'parliamo di leggi di Stato e di devono applicare' l'abbiamo ben compresa. Solo che poi ci sino i ruoli", dice.

A suo avviso "c'e' una complicazione nell'individuare la gestione della positivita' delle classi a seconda delle situazioni": per esempio "nella scuola dell'infanzia con un contagio si va in quarantena". Poi, "si introduce una sorta di abilitazione da parte del governo ad accedere ai dati dei minori per conoscere le condizioni di vaccinazione. Ed e' un elemento molto delicato. Avere una sorta di green pass nelle aule mettera' in difficolta' molte famiglie", afferma Gissi.