Consiglio regionale convocato per scegliere il Grande elettore

I Consiglieri saranno chiamati a eleggere il delegato della Regione per l'elezione del Presidente della Repubblica, in programma il 24 gennaio prossimo. All'ordine del giorno figurano, 52 oggetti, tra i quali la nomina del Difensore civico.



Per quanto riguarda l'attività ispettiva, sono state depositate undici interrogazioni, di cui sette a firma del gruppo Lega Vallée d'Aoste: misure cautelari nei confronti del personale ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario) in servizio presso plessi scolastici della Regione; disservizi del trasporto pubblico locale sul territorio regionale; stato di attuazione della legge regionale 15/2021 per il sostegno alle imprese di grandi dimensioni; valutazione di congruità del personale impiegato nelle USCA rispetto alla quarta ondata di Covid; individuazione delle patologie le cui cure sono state considerate rinviabili dall'Azienda USL a causa della pandemia; possibilità di impiego di personale dell'Esercito italiano per l'effettuazione di tamponi rapidi agli insegnanti e agli studenti dell'alta e bassa Valle; mancata attivazione della sorveglianza epidemiologica delle sindromi influenzali.

Il Consigliere Mauro Baccega (gruppo Misto) ha presentato un'interrogazione sulla tempistica di approvazione del nuovo regolamento di somministrazione di alimenti e bevande.



Due le interrogazioni del gruppo Pour l'Autonomie: la prima riguarda la campagna pubblicitaria sulla gratuità dei castelli e dei siti archeologici rivolta ai minori di 25 anni mentre la seconda il reperimento di nuovi Covid hotel sul territorio valdostano.



Il gruppo Progetto civico progressista ha invece proposto un'interrogazione sui lavori di ristrutturazione di alcuni edifici scolastici.



Delle 31 interpellanze presentate, 22 sono del gruppo Lega Vallée d'Aoste: utilizzo delle strutture di somministrazione di cibi e bevande per i lavoratori senza Green pass rafforzato; predisposizione di una nuova legge per il sostegno all'economia regionale danneggiata dal protrarsi della pandemia; sinergia con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e i Ministri competenti per fronteggiare l'elevato numero di predatori presenti sul territorio; modifica dei requisiti all'avviso di selezione pubblica per l'incarico di direttore del Forte di Bard; candidatura della Valle d'Aosta a Regione europea dello sport per il 2023; integrazione dell'itinerario "Sapori e profumi della bassa Valle d'Aosta" con le peculiarità enogastronomiche e culturali del comune di Issogne; regolarizzazione degli arretrati stipendiali ai docenti del Conservatorio regionale; riforma della legge regionale 20/2016 sulle società partecipate; mantenimento delle sedi scolastiche secondarie al di fuori dei poli di Aosta e Verrès; legittimità dei compensi previsti per l'affidamento di un servizio di consulenza legale della Società di Servizi Valle d'Aosta Spa; sospensione del trasporto pubblico Aosta/Courmayeur nel giorno di Natale; interlocuzioni con Trenitalia per risolvere il sovraffollamento sui treni regionali; realizzazione di infrastrutture sportive per lo skiroll; reiezione dei pignoramenti diretti dell'Agenzia delle Entrate nei confronti dei titolari di partite IVA aventi diritto ai ristori Covid previsti dalla normativa regionale; stato della realizzazione di un ospedale di comunità all'interno della casa di riposo J. B. Festaz; problemi di tracciamento dei contagi da Covid-19; assistenza medica generale nel distretto 1 alta Valle; attuazione della strategia di sorveglianza sanitaria con testing senza quarantena nelle scuole valdostane; applicazione di disposizioni per consentire la diagnosi da Covid-19 a seguito di un solo tampone rapido positivo; protocollo per l'accesso al pronto soccorso di pazienti Covid; apertura di un "drive-in" in bassa Valle per i tamponi molecolari; programma di screening preventivo per i turisti al termine del soggiorno in Valle a tutela degli operatori del settore.



Due le interpellanze presentate dal Consigliere Baccega (gruppo Misto): attuazione dei correttivi proposti dal gruppo di monitoraggio sul centro di ricerca per la medicina preventiva e predittiva; utilizzo della struttura day hospital di Regione Borgnalle come spazio per pazienti Covid. Il gruppo Pour l'Autonomie ha presentato tre interpellanze: approvazione di una norma di attuazione per le concessioni idroelettriche entro la fine della Legislatura statale; nuove misure di ristoro per il settore turistico della montagna; osservazioni sull'esiguità di risorse del PNRR destinate alla Valle d'Aosta.



Quattro interpellanze sono state depositate dal gruppo Progetto Civico Progressista: corretta informazione sui nodi giuridici della vicenda Cime Bianche; approvazione del Piano regionale dei trasporti; potenziamento del servizio di amministrazione di sostegno, tutela e curatela della Regione; avvio dei lavori di costruzione del nuovo ospedale.



Il Consiglio discuterà infine una mozione del gruppo Lega Vallée d'Aoste sugli skipass per i diversamente abili e i loro accompagnatori.