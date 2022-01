Pensione INPGI e cumulo redditi da lavoro, stop al limite

L’articolo 15 del regolamento INPGI prevede che tutte le pensioni siano cumulabili con i redditi da lavoro dipendente e autonomo fino al limite massimo di 22.524,13€ (per l’anno 2021), escluse quelle di vecchiaia, di invalidità e ai superstiti erogate dall’Istituto. In caso il reddito sia eccedente rispetto al tetto cumulabile, nei limiti del 50%, va ad abbattere la pensione erogabile. L’INPS, invece, prevede che le pensioni di anzianità siano pienamente cumulabili con i redditi da lavoro dipendente.

La Corte ha quindi stabilito il principio secondo il quale, per gli iscritti all’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI), in tema di cumulo totale tra pensione e redditi da lavoro, deve applicarsi la stessa disciplina che si applica per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria dell’INPS. Questo quindi comporta la disapplicazione dell’art. 15 del regolamento INPGI che di fatto disciplina la materia del cumulo tra reddito da lavoro e trattamento pensionistico.