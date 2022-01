Chiesta l'archiviazione per le ultime due indagate nell'inchiesta sui vaccini

La Procura di Aosta ha chiesto l'archiviazione per le ultime due indagate nell'ambito dell'inchiesta sulla somministrazione dei vaccini anti Covid in Valle d'Aosta: le due indagate non avrebbero sottratto vaccini a persone che ne avevano bisogno favorendo altre persone per cui non ci sarebbero responsabilità penali.



Erano indagate per peculato Hélène Imperial, medico distaccata come funzionaria all'assessorato regionale alla Sanità, e Laura Plati, infermiera dell'Usl e addetta al coordinamento degli operatori di Infovaccini. Impérial avrebbe trasmesso a Plati i nomi di una decina di persone a lei vicine, parenti e amici perché fossero inseriti nell'elenco dei soggetti da vaccinare nonostante non ne avessero ancora il diritto; l'inchiesta è stata condotta dai carabinieri del Nas di Aosta.