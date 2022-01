Perequazione delle pensioni e aumenti per il 2022

Per il 2021 e in previsione anche per il 2022, l’aumento di perequazione automatica è stato fissato allo 0,4% in via definitiva. Tale aumento si applica anche alle pensioni e agli assegni a favore dei mutilati, degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti.

Dal 1° gennaio 2022, gli importi saranno:

per il trattamento minimo, da 515,58 euroal mese, a 523,34 euro (nel 2022);

euroal mese, a euro (nel 2022); per l’invalidità civili da gennaio 2022, senza maggiorazione sociale e senza altri redditi, saranno pari a 302,48 euro. Per chi possiede altri redditi l’assegno nel 2022, sarà pari a 291,97 euro (inclusi i sordomuti);

euro. Per chi possiede altri redditi l’assegno nel 2022, sarà pari a euro (inclusi i sordomuti); l’assegno sociale, nel 2022, sarà pari a 468,10 euro;

euro; la pensione di accompagnamento 2022 sarà pari ad euro 528,94 euro per 12 mensilità;

euro per 12 mensilità; i ciechi parziali percepiranno nel 2022, un assegno di pensione pari a 216,70 euro;

euro; i ciechi totali, invece riceveranno un assegno mensile di 315,76 euro.



A differenza di quanto accaduto in passato, ed in particolare per il triennio 2019-2021, nel 2022 la rivalutazione sarà poi applicata sui diversi scaglioni della pensione e non più sull’importo totale.

Dal 1° gennaio 2022 infatti, non cambia solo la percentuale di variazione ma anche il meccanismo di calcolo, che diventa più vantaggioso per i pensionati in termini di valore dell’assegno.

I trattamenti pensionistici, inclusi gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, le rendite vitalizie dell’INAIL vengono erogati il primo giorno bancabile di ciascun mese oppure il giorno successivo se si tratta di giornata festiva, fatta eccezione per il mese di gennaio nel quale il pagamento viene eseguito il secondo giorno.