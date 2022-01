Gressan: Premiate le eccellenze agroalimentari

“Ancora una volta il mondo agricolo di Gressan si mette in evidenza per la sua qualità”. Michel Martinet, sindaco di Gressan, in occasione dell’ultima adunanza del consiglio comunale ha manifesta la sua soddisfazione ed espresso le congratulazioni a nome di tutta la comunità ai produttori agroalimentari attivi nel territorio.

Infatti, nella splendida cornice del Forte di Bard alla presenza dell'assessore comunale all'agricoltura Andrea Berlier, sono state premiate due aziende di Gressan, "Frères Béthaz di Frachey Rosella S.S.A." con il Modon d'Or Fontina 2021 per la fontina prodotta nell'alpeggio di Vieille- Valgrisenche e Brunet Davide papà della consigliera Brunet Elodie, con la medaille d'Or 2021 per la fontina prodotta nell'alpeggio Grand Grimod di Gressan.

“Ci complimentiamo – ha aggiunto il primo cittadino - per il risultato ottenuto dalle nostre due realtà imprenditoriali consapevoli che questo risultato è ottenuto solamente a seguito di grande lavoro e passione per un'attività molto impegnativa che non conosce soste in tutto l'anno”.

Il sindaco Martinet ha poi portato a conoscenza del Consiglio comunale la situazione pandemica covid con poco meno di 50 persone positive. “E’necessario – ha esortato - che tutti adottiamo dei comportamenti responsabili in modo che non vi sia un ulteriore peggioramento dell’infezione e non vi sia il passaggio in zone nella quali si verificano delle restrizioni maggiori”. E proprio per evitare situazione di rischio Pila ha annullato la t5adizionale fiaccolata sugli sci di fine anno.