La lotta contro le fastidiose chiamate pubblicitarie

Come primo approccio alla soluzione del problema, nel 2010 era stata creata una base legale, secondo la quale i consumatori non potevano più essere contattati per chiamate pubblicitarie. Si tratta del Registro Pubblico delle Opposizioni (la cd. Robinson List), che finora ha fornito almeno in parte un rimedio, ma non è stato in grado di risolvere il problema nel suo complesso. Troppe scappatoie nella norma giuridica hanno reso vana l’efficacia del decreto legislativo.