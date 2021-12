A Paolo Griffa il Prix au Chef de l’Avenir

Classe 1991, Paolo Griffa ha portato nelle prestigiose cucine del Royal non solo la freschezza e la novità, ma soprattutto l'amore ed il rispetto del territorio nel quale è ospite, in questo caso la Valle d'Aosta, che onora nei suoi piatti con diverse erbe aromatiche dal gusto fresco oltre che dall'aspetto unico. La sua idea di menù risulta in effetti molto particolare, frutto di molteplici esperienze lavorative all'estero in alcuni dei migliori ristoranti al mondo

"Esemplare è stata la sua interpretazione di un piatto regionale un po' dimenticato, la favò – ha sottolineato Andrea Nicola, delegato dell’Accademia - primo piatto in grado di appassionare anche i turisti stranieri per il connubio tra pasta e sapori tradizionali regionali".

La candidatura è stata fortemente sostenuta dalla Delegazione di Aosta dell'Accademia italiana della cucina, istituzione fondatrice della Accadèmie internatinal de gastronomie, federazione che rappresenta le 30 accademie gastronomiche attive in tutto il mondo.

"La Delegazione di Aosta dell'Accademia italiana della cucina – sottolinea il delegato, Andrea Nicola - nel promuovere la candidatura di Paolo Griffa ha voluto premiare il talento del giovane chef nel saper proporre una cucina d'avanguardia sapientemente ispirata dalle migliori materie prime del territorio e dalla sua tradizione gastronomica".

