Mentre c'è chi manifesta continua la conta dei morti per covid

In Valle d'Aosta, nelle ultime 24 ore, sono stati rilevati 52 nuovi positivi al Covid-19 ma anche 88 guariti. Due i nuovi decessi registrati nell'ultima giornata che fanno balzare a 487 il numero dei totale dei decessi. Lo riporta il bollettino di aggiornamento diffuso dalla Regione sulla base dei dati forniti dall'Usl della Valle d'Aosta. Gli attuali positivi scendono a 772, di cui 752 sono isolamento domiciliare. I ricoveri totali sono 20, di cui 18 nei reparti ordinari e 2, uno in più di ieri, in terapia intensiva. I tamponi effettuati sono stati 2.522. Tutto questo mentre i senza sale continuano a manifestare.

VACCINAZIONE ANTI-COVID PER I LAVORATORI STAGIONALI E PER I TURISTI DOMICILIATI PER LUNGHI PERIODI IN VALLE D’AOSTA

È possibile prenotare il vaccino in prima dose, seconda dose o dose aggiuntiva (“terza dose”) dal Portale Poste Italiane con procedure diverse in base alla Regione di residenza

L’Azienda Usl informa che sono attive le procedure di prenotazione della vaccinazione per i lavoratori stagionali e per i turisti domiciliati per periodi lunghi, in Valle d’Aosta.

I soggetti residenti nelle Regioni Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia-Giulia, Lazio, Liguria, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Trentino-Alto-Adige, Umbria, Veneto che intendono vaccinarsi in Valle d’Aosta possono procedere dal Portale Poste Italiane, compilando tutti i campi ed inserendo i dati richiesti.

Dopo circa 24 ore, riceveranno un SMS che comunicherà la possibilità di procedere alla PRENOTAZIONE tramite il Portale Poste Italiane.

I soggetti residenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia, Marche, Sardegna, Sicilia che intendono vaccinarsi in Valle d’Aosta devono inviare una e-mail all’Azienda Usl-Servizio Assistenza Web indicando i propri dati e il motivo per cui si chiede la vaccinazione in Valle d’Aosta.

Alcuni giorni dopo, secondo la disponibilità del gestore Poste Italiane, potranno procedere alla prenotazione sul Portale Poste Italiane, accedendo con il proprio Codice fiscale e tessera sanitaria.

Galli: "Prevedo rapida crescita Omicron, può rimpiazzare presto Delta"

"Mi aspetto che la variante Omicron cresca rapidamente. Se davvero è più diffusiva, ci metterà poco a creare una seria situazione di contagio. E probabilmente diventerà dominante rapidamente, rimpiazzando le altre varianti e provocando una riaccentuazione della pandemia" di Covid-19. "L'abbiamo già vissuto due volte, con la Alfa e con la Delta". Lo ha spiegato all'Adnkronos Salute Massimo Galli, già direttore di Malattie infettive all'ospedale Sacco di Milano.

Pregliasco: "Chi torna a casa per Natale faccia un tampone"