Finanziati sei progetti di ricerca sanitaria condotti da medici valdostani

"Il Bando ha inteso favorire, sostegno alla ricerca sanitaria all’interno delle Strutture dell’Azienda USL della Regione Autonoma Valle d’Aosta, destinando 430.000 euro al finanziamento di specifici progetti di ricerca proposti dalle Strutture dell’Azienda USL valdostana, anche in sinergia con la Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta". Salvatore Luberto, Presidente della Fondazione per la Ricerca sul cancro della Regione Autonoma Valle d’Aosta, spiega le finalità del bando per il quale sono stati presentate 14 proposte progettuali.

Riguardavano le aree tematiche:

- Identificazione o valutazione o rimozione di fattori di rischio sia ambientali che genetici, biomolecolari ed immunologici;

- Approcci innovativi nella diagnosi precoce dei tumori in tema di miglioramento della qualità dei percorsi di diagnosi precoce e terapia innovativa mediante nuovi approcci tecnologico-strumentali nonché mediante test predittivi di oncologia molecolare

- Riabilitazione fisica, sociale, psicologica ed occupazionale del paziente oncologico, con particolare attenzione sul coinvolgimento attivo e diretto della famiglia, nel rispetto della dignità della persona in fase di malattia critica e/o avanzata. Individuazione di terapie innovative per il trattamento di recidive .

Preso atto delle valutazioni della commissione giudicatrice, il consiglio di amministrazione della Fondazione VdA-RC ha dichiarato finanziabili i seguenti progetti:

AREA TEMATICA A

1° Classificato Realizzazione di un registro tumori degli animali della Valle d'Aosta: primo step verso la costruzione di una rete di registrazione della patologia animale nazionale informatizzata Responsabile del Progetto Dott. Claudio Trentin Finanziamento richiesto € 35.000,00 Finanziamento assegnato € 35.000,00

2° Classificato Distribuzione geografica d'incidenza, mortalità e fattori di rischio per neoplasie del polmone in Valle d'Aosta Responsabile del Progetto Dott. Salvatore Bongiorno Finanziamento richiesto € 30.000,00 Finanziamento assegnato € 30.000,00

AREA TEMATICA B

1° Classificato La PET/CT con 68GA-PSMA come approccio innovativo nella stadiazione dei tumori della prostata ad intermedio-alto rischio Responsabile del Progetto Dott. Carlo Poti Finanziamento richiesto € 30.000,00 Finanziamento assegnato € 30.000,00

2° Classificato Avvio di una nuova modalità di trattamento delle malattie oncologiche in Valle d'Aosta mediante brachiterapia Responsabile del Progetto Dott.ssa Letizia Ferella Finanziamento richiesto € 352.000,00 Finanziamento assegnato € 255.000,00

AREA TEMATICA C

1° Classificato La fertilità delle donne dopo diagnosi di tumore: studio osservazionale nella Regione Autonoma Valle d'Aosta Responsabile del Progetto Dott.ssa Serena Maria Curti Finanziamento richiesto € 30.000,00 Finanziamento assegnato € 30.000,00

2° Classificato Avvicinamento ospedale-territorio nel paziente oncologico Responsabile del Progetto Dott.ssa Marina Schena Finanziamento richiesto € 80.000,00 Finanziamento assegnato € 50.000,00.

Come ricorda Luberto, la Fondazione Pubblica della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per la ricerca sul cancro è stata istituita con la Legge regionale 4 agosto 2010, n. 32. La Fondazione svolge la sua attività nell’ambito della Rete oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta, con la specifica finalità di combattere il cancro attraverso la promozione della ricerca oncologica.