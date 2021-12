Aumentare il valore di un immobile: a che serve e quali sono gli interventi per riuscirci

Molte persone, infatti, decidono di acquistare uno o più immobili, con l'obiettivo successivo di rivenderlo e ottenere una plusvalenza. Proprio per questo, è di grande importanza attuare tutte quelle strategie e tecniche che portano ad un aumento del valore di un immobile.

Perché investire sul proprio immobile?

Una domanda che molti potrebbero farsi è sul perché spendere cifre elevate sulla propria casa se si ha già l'intenzione futura di rivenderla, quindi senza volersi stabilire definitivamente. Le motivazioni sono diverse, e tutte convergono sull'aspetto principale dell'aumento del valore.

Certo, la spesa per tutti i vari interventi, che vedremo di seguito, non è affatto esegua, ma se si ragiona nel medio-lungo termine i profitti da questa scelta possono essere molto elevati.



Ovviamente, tutti gli interventi di ristrutturazione o aggiunte extra che andranno fatti devono rispettare specifici parametri e budget, pertanto diventa di fondamentale importanza pianificare e progettare tutto attentamente e a priori. Ciò significa valutare lo stato attuale dell'abitazione, informarsi sulle potenzialità future, la suddivisione degli spazi, valorizzarne il volume, renderla attraente, moderna ed in linea con le continue mutazioni ed esigenze del settore immobiliare. Soltanto così sarà possibile aumentare efficacemente il valore della propria casa e ricavarne un introito economico extra in fase di rivendita.

Gli interventi per aumentare il valore di un immobile

Gli interventi che si possono svolgere per aumentare il valore immobiliare di un appartamento sono svariati, ma nel complesso estremamente efficienti. Sicuramente, un primo aspetto riguarda la cura degli interni. I clienti attuali non cercano più case enormi dal punto di vista della metratura, in quanto rende difficoltoso anche la pulizia periodica della casa. Appartamenti piccoli, ma con spazi interni ben distribuiti, dove è possibile muoversi nel comfort e senza impedimenti sono elementi che aumentano notevolmente il valore immobiliare.

Parlando degli interni, ha grande importanza anche l'arredamento e gli elettrodomestici. Un arredo dallo stile moderno, che dà una sensazione di nuovo, senza ingombrare eccessivamente ma allo stesso tempo funzionale, è la soluzione ideale. Anche vendere una casa con elettrodomestici completamente nuovi, magari a basso consumo energetico e con funzionalità extra, significa garantirsi un maggior guadagno.

L’argomento della riqualificazione, poi, è di grande importanza. Essendo molto complesso, in questi casi è sempre consigliabile approfondire il tema partendo dalla classe energetica, leggendo alcune guide online, in cui viene spiegato quali sono le caratteristiche che permettono a un immobile di passare a una classe superiore. La classe energetica di un'abitazione indica i suoi consumi medi durante l'anno.

La classe G è sicuramente la peggiore, mentre quella A++ garantisce un ottimo risparmio e comfort in casa. Tramite appositi lavori, riguardanti ad esempio il cambio degli infissi, la caldaia ecc., è possibile riqualificare energeticamente l'abitazione. Per concludere, se si ha spazio fuori casa, la cura degli esterni sicuramente aumenta, e non poco, il valore immobiliare.

Avere un giardino ben curato, con qualche piccolo albero funzionale, un orto, o magari anche una piscina interrata può essere un'ottima opzione per incrementare il guadagno sulla rivendita dell'immobile.