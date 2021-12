Accordo Siae/Unionturismo aziende promozione turistica e pro loco

In relazione ai Compensi Fissi per Manifestazioni Musicali gratuite ed ai Compensi Minimi per Manifestazioni musicali non gratuite nell’anno 2022, la Divisione Licenze e Servizi Centrali Cinema, DOR-Lirica, OLAF e per essa la Direttrice Roberta Luise, in data 10 dicembre 2021 – in risposta alla Presidenza nazionale dell’Unionturismo - ha comunicato che “la SIAE, anche al fine di agevolare gli utilizzatori in questa delicata fase di ripresa, ha ritenuto di non apportare alcun aumento ai compensi per diritto di esecuzione musicale per l’anno 2022 che rimarranno pertanto invariati”.

Conseguentemente, la percentuale d’incremento ISTAT registrata nel mese di settembre 2021, viene accantonata in aggiunta ai punti percentuali che risultano tuttora residui e dei quali sarà possibile tenere conto per le prossime revisioni tariffarie.

Restano così invariate le Tabelle dei compensi Fissi e di quelli Minimi afferenti a spettacoli musicali veri e propri, festival di canzoni, concerti di musica leggera, classica, jazz, concerti di danza e balletti, concerti di bande e majorettes, rassegne di gruppi folcloristici, corsi carnevaleschi e rievocazioni storiche, spettacoli cinematografici, spettacoli di arte varia, trattenimenti danzanti, concertini.

Gli Associati dell’Unionturismo potranno applicare i costi delle tabelle S.I.A.E. in vigore nel 2021 presentando il Certificato di adesione all’Unionturismo per l’anno 2022 che verrà rilasciato previo pagamento della quota associativa per l’anno 2022.

Si ricorda che gli Enti Pubblici versano una quota pari ad Euro 520,00 mentre le Pro-Loco, gli Enti ed i soggetti privati pagano Euro 260,00 a valere sul C/C N. 400216892 ABI 02008. CODICE IBAN: IT17Y0200805017000400216892.