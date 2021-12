Lega Giovani VdA riparte con una guida rosa

Lucia Corrao, giovane studentessa iscritta della Lega Vallée d’Aoste, succede a Giuseppe Manuel Cipollone nel ruolo di coordinatore regionale per la Valle d’Aosta; sarà coadiuvata da Matteo Da Rin, che si occuperà di scuola e università.

«Ringrazio per la fiducia in me riposta dal Segretario Marialice Boldi - dice la neo coordinatrice sottolineando che - in un momento così difficile per la nostra Regione, la Lega dimostra di avere fiducia nei giovani e di investire su di loro per lo sviluppo futuro della nostra comunità. Lavorerò con la convinzione di poter contribuire all’azione politica del Partito a favore dei giovani, rafforzando la nostra presenza e organizzazione su tutto il territorio valdostano».

Per la segretaria Marialice Boldi "L'entusiasmo di questi due ragazzi è fondamentale per vivificare la proposta di un movimento politico. Loro sono il futuro del nostro movimento. Oggi ripartiamo con un’esperienza che per questi giovani intraprendenti sarà ludica ma anche formativa. Sarà il nostro vivaio per coltivare una nuova generazione di amministratori preparati e competenti attenti prioritariamente alle esigenze e alle peculiarità della Valle d’Aosta".

Soddisfazione è stata espressa anche dall’On. Luca Toccalin che ha augurato "buon lavoro a Lucia per questa sfida. Lavoreremo al fianco della Segreteria regionale e dei nostri eletti con l’obiettivo di crescere e dare il nostro contributo al mondo giovanile valdostano».