I carabinieri angeli custodi degli sciatori

L’arrivo dei turisti per il ponte dell’Immacolata, accolti anche dalla neve, hanno visto impegnati i Carabinieri della Valle d’Aosta non solo nei normali controlli del territorio, ma anche nei comprensori sciistici finalmente tornati all’attività dopo due anni.

L’attività svolta dai militari, con pattuglie dislocate nelle località più importanti è stata mirata all’assistenza degli sciatori in difficoltà, in considerazione anche delle avverse condizioni meteo e di vicinanza alla popolazione ai fini del rispetto delle nuove norme introdotte con l’ultimo Decreto-legge.

I controlli hanno interessato circa 130 persone, 3 delle quali sanzionate perché non in regola con il Green-pass, 23 gli esercizi commerciali controllati 2 dei quali sanzionati per non aver effettuato i previsti controlli degli avventori.

Sono inoltre 3 gli sciatori sanzionati per non aver rispettato le norme in materia di sicurezza sulle aree destinate alla pratica degli sport invernali, in particolare sci fuori pista e senza dispositivo “ARVA”.