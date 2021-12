Cassonetti cartone colmi sindaci devono aggiungerne di nuovi

Negli anni, si è reso necessario integrare i punti di raccolta con nuovi cassonetti, originariamente non previsti dai diversi appalti di raccolta dei rifiuti. Con i cassonetti, sono dovuti aumentare anche i passaggi dei mezzi per la raccolta, con un ulteriore aggravio di costi inizialmente non preventivati. Uno dei Comuni più colpiti dall'aumento dei rifiuti di cartone è quello di Quart, tra i più popolosi nella cintura di Aosta.

Per questo, "visto l'approssimarsi delle festività e quindi il probabile incremento di acquisti online", il Comune guidato da Fabrizio Bertholin raccomanda "di conferire gli imballaggi di spedizione, soprattutto i cartoni, nella maniera corretta, ossia ripiegandoli e impilandoli nel cassonetto".

Sulla sua pagina Facebook, come spiega l'agenzia Dire, il Comune ha allegato anche una serie di fotografie con cassonetti che traboccano di scatoloni non schiacciati: "Gettare gli scatoloni interi, come nelle foto qui riportate, comporta un ingombro eccessivo all'interno dei cassonetti stessi, che richiede più passaggi dei mezzi di raccolta ed aumento dei costi".Un ultimo invito del Comune è di "prestare attenzione alle differenti tipologie di rifiuti da gettare negli appositi contenitori seminterrati di tipo Molok", che sono carta, vetro, multimateriale (plastica, alluminio, acciaio) e indifferenziata.

Con un'ultima puntualizzazione: "Nel vetro, ad esempio, vanno gettate solo le bottiglie e non il sacchetto utilizzato per conferirle. La scarsa qualità di differenziazione comporta inevitabilmente maggiori costi di smaltimento che si riversano sulle tasche di tutti i cittadini".