Sbarra al Consiglio generale Siulp: “Grazie per il grande lavoro svolto in questi 40 anni con innovazione, riformismo, responsabilità”

“Grazie al Siulp per il grande lavoro di rappresentanza sindacale che quotidianamente svolge da 40 anni con innovazione, riformismo, responsabilità. Un contributo fondamentale per la coesione sociale e per ampliare la cultura sindacale nel nostro paese”. Lo ha detto il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, intervenendo al Consiglio generale del Siulp, in occasione del quarantennale della fondazione dello storico sindacato dei lavoratori della Polizia di Stato.

“Si può andare ancora avanti- ha aggiunto Sbarra- conquistare nuovi spazi di democrazia e di partecipazione, verso il raggiungimento delle piene libertà sindacali. Il Siulp ha dato un contributo fondamentale. Sindacalizzazione significa progresso, rispetto per la persona, sostegno ai lavoratori. Sindacalizzazione, per gli appartenenti alla Polizia di Stato, volle dire, quaranta anni fa, conquista di diritti fondamentali, riconoscimento della parità di funzioni e di trattamento economico e normativo tra personale maschile e femminile, mettere al centro la persona, la persona in divisa al servizio della comunità e della sua sicurezza. Con quella Legge di Riforma davvero è stata ridefinita l’architettura dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza nel nostro Paese in modo moderno e dinamico, iniziando a stabilire tra Forze di Polizia e cittadini quel legame nuovo che il Capo dello Stato ha giustamente definito di ‘empatia democratica’. Cosa che si è potuta toccare con mano anche in questo anno e mezzo di pandemia”.

“Giorno dopo giorno donne e uomini della Polizia di Stato- ha concluso Sbarra- hanno dimostrato grande professionalità ed equilibrio, fornendo un servizio indispensabile a tutta la comunità”.’