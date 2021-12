Neve ad Aosta

La città di Aosta e i Comuni della Plaine si sono risvegliati questa mattina avvolti dalla prima nevicata a bassa quota della stagione. Secondo il bollettino emesso dal Centro funzionale della Valle d'Aosta, le nevicate entro i 700 metri di quota dovrebbero arrestarsi entro metà giornata, per lasciare spazio a deboli schiarite e poi riprendere oltre i 1.600 metri. Si segnalano venti molto forti in montagna.



Preoccupano invece le precipitazioni in alta Valle: la Protezione civile ha emesso un avviso di allerta gialla per pericolo valanghe, in vigore fino a questa sera. Le condizioni meteo miglioreranno nella giornata di domani: il Centro funzionale valdostano prevede un cielo abbastanza soleggiato su tutta la regione, con deboli nevicate sui confini fino a metà pomeriggio.