Nus: Asta per attrezzature dismesse

Il Comune di Nus, in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 122 del 25 novembre 2021, intende procedere alla vendita di attrezzature varie dismesse dal planetario di Lignan. L’importo a base d’asta è fissato in euro 11.000,00. S’invitano i soggetti interessati a far pervenire l’offerta in aumento utilizzando il modulo prestampato presente sull’home page del sito del Comune (www.comune.nus.ao.it), dove è possibile altresì prendere visione dell’avviso.

La busta contenente l’offerta dovrà pervenire, o tramite posta/corriere o consegnata a mano, all’ufficio protocollo entro le ore 12.30 del giorno 28 dicembre 2021.