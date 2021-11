Dove acquistare il popper, un farmaco camaleontico che negli anni ha avuto moltissimi utilizzo

Chi sta leggendo questo articolo molto probabilmente è già a conoscenza del popper, un liquido di colore giallo racchiuso in delle piccole boccette di vetro. In caso contrario, occorre sapere che il popper, sostanza che deve il suo nome proprio a quelle piccole boccette di vetro citate in precedenza, è un farmaco liquido e dall'odore fruttato, in grado di alterare il proprio stato fisico e di essere rimedio per alcune gravi patologie.

Proprio queste caratteristiche, rendono il popper avverso a molti, che continuano a considerarlo una droga nonostante questa sostanza sia stata riconosciuta come legale da moltissimi stati ormai parecchi anni fa.

Storia del popper

Prima di indicare la migliore piattaforma e-commerce dove acquistare le proprie fialette di popper, è necessario ripassarne la storia, ricca di avvenimenti e di curiosità interessanti.

Questo farmaco è stato prodotto per la prima volta da un chimico francese verso la metà dell'800 e inizialmente l'uso della sostanza era destinato solo a scopi medici. Il popper possiede infatti la capacità di rilassare l'intera muscolatura liscia (muscolatura involontaria), con particolare efficacia sulle coronarie e più in generale tutto il sistema cardiovascolare.

Al giorno d'oggi, i popper non vengono più utilizzati come sostanze medicinali, poiché nel corso del secolo scorso le aziende farmaceutiche hanno sviluppato composti chimici in gradi di fornire gli stessi effetti ma con un profilo di sicurezza maggiore. Nel corso degli anni '60 e degli '70, questo speciale fluido spopolò in tutto il mondo e soprattutto negli Stati Uniti e nel Canada venne largamente utilizzato dalla comunità gay per gli effetti che era in grado di apportare in ambito sessuale.

L'impiego del popper divenne così comune che venne presto denominato The Popper Craze e le sostanze contenute all'interno del composto( derivati del nitrito) contribuirono a rendere simbolo un'epoca e un certo tipo di cultura, al punto che molti esponenti maschili delle comunità gay arrivarono a dichiarare che l'uso del popper fosse ormai parte integrante della loro identità omosessuale.

Negli anni '80 l'utilizzo del popper diminuì a dismisura, rendendo anche difficilmente reperibile la sostanza. Nonostante ci siano stati alcuni anni in cui il popper fu demonizzato dalla massa, questo medicinale è tornato prepotentemente in voga a seguito della cosiddetta Second Summer of Love, estate che ha permesso alla musica elettronica di diventare quello che è oggi.

Quali sono gli effetti del popper

Il principale motivo del largo utilizzo che viene fatto di questo medicinale risiede senza dubbio nelle principali caratteristiche e negli effetti. È opportuno ricordare, che questi hanno però durata breve, in quanto il corpo li subisce per circa 2 minuti.

Il popper permette di rilassare la muscolatura liscia del corpo, coinvolgendo anche lo sfintere anale interno e i muscoli rettali, facilitando quindi la penetrazione. Inoltre, la dilatazione delle arterie cerebrali, apporta un maggiore afflusso di sangue al cervello e determina effetti come euforia e disinibizione.

Nel complesso è possibile affermare con certezza che chi fa uso di questa sostanza riferisce di sentirsi sicuramente più rilassato e in grado di fornire prestazioni sessuali migliori. Il popper rende infatti la penetrazione più agevole e l'esperienza sessuale più piacevole.

Dove acquistare questo prodotto

