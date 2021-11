Confindustria sollecita rilancio definitivo del territorio

La necessità che le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza vengano investite concretamente sul territorio è stata ribadita oggi con fermezza dal Presidente di Confindustria VdA, Giancarlo Giachino, nel corso dell’audizione in Commissione.

Per dare maggiore concretezza alle richieste degli industriali valdostani, il Presidente ha dettagliato le quattro grandi linee che secondo Confindustria Valle d’Aosta devono essere imprescindibili per l’industria valdostana: il finanziamento dell’innovazione e ricerca, una maggiore interazione tra le start up e il mondo della scuola, la lotta contra la disoccupazione giovanile e l’attrazione di investimenti.

Rispetto all’innovazione e ricerca, il Presidente ha manifestato perplessità in merito alla diminuzione delle risorse sulla L.R., n. 84/1993 “Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo”.

“La ricerca rappresenta infatti il motore che spinge l’economia e la competitività, quindi, la sua riduzione potrebbe significare un ritardo economico che non vogliamo”. Inoltre, Giachino ha indicato che “per il futuro è importante non sottovalutare l'innovazione”.

“Le start up ne sono l'esempio principale: trasformano un’idea originale in una realtà, perciò dobbiamo promuoverle”, ha indicato il Presidente di Confindustria Valle d’Aosta e, in questo senso, ha suggerito di “avviare programmi strutturati di educazione all’imprenditorialità con il coinvolgimento attivo delle Università”.

Per quanto riguarda la disoccupazione giovanile e la grave carenza di figure tecniche, il Presidente di Confindustria Valle d’Aosta ha lanciato la proposta di un grande progetto di orientamento finalizzato a consentire scelte formative coerenti con le attitudini personali ma allo stesso tempo consapevoli degli sbocchi occupazionali.

“Solo avvicinando il mondo della scuola alle reali esigenze espresse dalle Aziende potremo colmare l’attuale gap di figure professionali”, ha dichiarato Giachino. Altresì, il Presidente ha ricordato “l’importanza di costituire una Commissione Regionale in tema di Internalizzazione e Attrazione degli investimenti”. “Se vogliamo una Valle d'Aosta veramente competitiva, dobbiamo facilitare l’insediamento delle aziende”, ha affermato Giachino.

Infine, Giachino ha espresso che nel caso specifico del mondo dell’edilizia “non possiamo non considerare il Caro Materiali e l’eccessiva burocratizzazione della Pubblica Amministrazione”.