Anpas VdA a Chianciano per la chiusura del progetto di sicurezza stradale 'Buona Strada'

Una delegazione valdostana dell'Anpas è stata protagonista a Chianciano (Siena) dell'evento conclusivo del progetto 'Buona Strada'. Oltre centomila i volontari che in oltre mille comuni d'Italia sono stati impegnati ogni giorno per mesi ad assistere automobilisti e viaggiatori contro le difficoltà della pandemia

Un lungo percorso iniziato con una intensa formazione (anche durante il lockdown) che ha coivolto 72 tra moltiplicatori e formatori. 5.387 km percorsi per portare il progetto in 13 tappe (dal 12 giugno al 28 giugno 2021) con percorsi esperienziali, un simulatore di ribaltamento auto, un simulatore di impatto, incontri in piazza con volontari formati per promuovere comportamenti virtuosi) Sperimentazioni locali in 4 territori target (Valle D'Aosta, Abruzzo, Calabria, Sardegna).

Oltre duemila gli automobilisti sensibilizzati e informati sulle principali cause di incidentalità.

Sul palco sono saliti i protagonisti della campagna: volontari e volontarie moltiplicatori che hanno raccontato la loro esperienza per diffondere la cultura della sicurezza stradale.

Emozionante il momento di ricordo dell'impegno di Anpas durante la pandemia: oltre centomila volontari in oltre mille comuni d'Italia impegnati ogni giorno ad assistere automobilisti e viaggiatori contro le difficoltà della pandemia.