Software gestionale per hotel: la tecnologia nel settore alberghiero

Da svariati anni ormai, gli hotel e più in generale tutta l'industria alberghiera necessitano degli adeguati tecnologie al fine di garantirne la massima resa. Un sistema tecnologico di gestione ben fatto è infatti in grado di facilitare sensibilmente i colpiti di un albergatore e di migliorare la gestione complessiva della propria attività. Se però si desidera sfruttare tutti i servizi e tutti i vantaggi portati dall'uso di un software gestionale, il primo passo da compiere è scegliere quello giusto, quello che possa soddisfare le esigenze dell'interna struttura. Proprio per questa ragione è di fondamentale importanza comprendere alla perfezione come può aiutare un software gestionale, cos'è e perché ogni hotel deve usarne uno.

Cos'è un software gestionale?

Come d'altronde qualsiasi attività lavorativa, al giorno d'oggi, anche quella alberghiera necessita di essere al passo con la tecnologia. Come? Semplice, avvalendosi di un sistema di gestione aziendale. Quest'ultimo non è altro che una soluzione tecnologica che consente agli albergatori e agli operatori di semplificare ogni processo lavorativo e soprattutto di aumentare le prenotazioni, a breve e lungo termine.

Questo servizio non si limita però a essere di grande aiuto solamente per gli addetti ai lavori dell'albergo, ma risulta essere fondamentale anche per i clienti. A partire dal momento che i clienti effettuano la prenotazione, fino a quello in cui eseguono il check-out, è necessario che la tecnologia gestionale della struttura semplifichi e migliori l'esperienza da ospite. Di conseguenza, avere a disposizione un sistema che assicuri che tutte le mansioni dell'hotel siano svolte con facilità è veramente necessario al fine di gestire al meglio la propria attività.

I sistemi di gestione alberghiera vengono utilizzati in diverse maniere, sia dagli operatori che gestiscono grandi catene alberghiere sia dai proprietari di alberghi indipendenti. Tramite questi sofware, ogni albergatore avrà la possibilità di: controllare facilmente tutte le prenotazioni senza correre il rischio di andare in overbooking o commettere qualche errore, gestire e individuare le prenotazioni dirette, gestire i canali implementando una strategia di distribuzione diversificata, creare un sito web nuovo, più moderno e facilmente comprensibile, ridurre sensibilmente il tempo dedicato alle attività di gestione dell'hotel, aumentare la presenza del marchio su internet, costruire un solido e duraturo rapporto con la clientela, gestire tutti gli introiti e indurre potenziali nuovi clienti a scegliere la propria struttura.

A quale sofware affidarsi?

Come accennato nel paragrafo precedente, scegliere il giusto supporto elettronico ha un enorme impatto sulla gestione generale dell'albergo. Https://www.scidoo.com è il sofware gestionale per hotel che mette a disposizione di tutti coloro che ne usufruiranno una tecnologia di altissimo livello, in grado di soddisfare qualsiasi richiesta e di gestire intuitivamente ogni singolo settore e ogni singolo reparto di una struttura alberghiera. Questo sistema di gestione consentirà quindi di tenere sotto controllo l'intero hotel solamente dallo schermo di un computer.

Tramite Scidoo saranno quindi visibili in ogni momento e in qualsiasi luogo gli arrivi, le partenze e le presenze dell'albergo, tutte le richieste di preventivo effettuate da eventuali clienti, la messaggistica e la posta elettronica e ogni singolo reparto dell'hotel( ristorante, centro benessere, reception, garage ecc.) Sarà inoltre possibile tenere sempre sotto controllo la contabilità con relative tassazioni, caparre e cancellazioni i registri telematici e l'attività di ogni impiegato. Ogni singolo impiegato avrà infatti un proprio profilo personale, al quale accedere con password e nome utente e grazie al quale controllare chi sta avendo buoni risultati nella gestione della struttura.

Questo sistema di gestione, supportato moltissimi operatori turistici, renderà quindi notevolmente più facile la vita dell'albregatore, semplificando tutti i processi gestionali della struttura e migliorando di gran lunga il servizio offerto ai clienti e quindi la qualità stessa dell'hotel.