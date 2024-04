Girasoli al salmone specialità di Avesani

I Girasoli al salmone affumicato sono perfetti per gli amanti del pesce che vogliono provare un gusto particolare. Sono ottimi preparati semplicemente con del burro fuso e Grana Padano DOP. Avesani, uno dei più conosciuti pastifici (i suoi prodotti si trovano sia nel mondo dell’Horeca che nella Grande Distribuzione Organizzata, prepara partendo dal pesce fresco che viene stagionato e affumicato. È un alimento presente da moltissimi anni nelle culture: dai nativi americani, ai greci e romani, al medioevo fino ai giorni nostri. Il salmone utilizzato viene pescato nei paesi nordici come Scozia, Irlanda e Norvegia o in piccola parte anche in Francia. Avesani produce pasta fresca e pasta fresca ripiena sin dal 1951 curando l’amore per la tradizione e la passione quotidiana. L’azienda veronese carca sempre di esaltare la tradizione culinaria italiana con tutti i suoi prodotti e per soddisfare tutte le esigenze ha anche introdotto una linea vegetariana e le monoporzioni.