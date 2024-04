Perché investire in uno scarico ad alte prestazioni può cambiare l'esperienza di guida della tua auto

Le motivazioni sono essenzialmente tecniche e derivano dal peculiare design di questi componenti. Si segnalano però anche motivazioni più profonde, che coinvolgono il rapporto tra l’automobilista e la sua auto.

In questo articolo esploriamo le ragioni che giustificano l’installazione di scarichi omologati per auto, l’impatto che esercitano sull’esperienza di guida. In conclusione, forniremo qualche indicazione per individuare i pezzi migliori, focalizzandoci sugli scarichi per auto omologati Akrapovic.

Una nuova esperienza di guida per la tua auto

L’automobile, per molti - se non per tutti - è più di un mezzo di trasporto. Presto o tardi, finisce per diventare una compagna fedele, una proprietà in cui identificarsi, verso cui provare dell’affezione. Può sembrare un’affermazione eccessiva, ma corrisponde alla realtà. Basti pensare alla riluttanza con cui, nella maggior parte dei casi, ci si disfa di un auto vecchia, ma che è stata guidata a lungo.

Posto che il legame con la propria auto esiste ed è importante, perché non renderlo ancora più stretto? Perché non prendersi cura del proprio veicolo, apportando delle migliorie? In fondo, sono queste le domande che stanno alla base della pratica del tuning.

Sono molti gli interventi che possono essere realizzati per migliorare le prestazioni di un auto e quindi l’esperienza di guida. Il più semplice, l’unico realmente a portata di mano, è l’installazione di un nuovo scarico. Costa relativamente poco, si installa con relativa facilità, non genera effetti collaterali.

Ovviamente, stiamo parlando di scarichi per auto omologati, allorché più potente rispetto a quelli di serie. Tutto ruoto alla peculiare conformazione interna che, come vedremo, dà vita a tutta una serie di vantaggi.

Come lo scarico ad alte prestazioni migliora l’esperienza di guida

La conformazione interna degli scarichi ad alte prestazioni, comunemente chiamati “sportivi”, consente ai fumi di scorrere con maggiore fluidità e velocità. Questo impatta sulla capacità del veicolo di sfruttare il carburante nella sua totalità. Il risultato è un aumento della potenza effettiva, che si avverte facilmente in tutte le fasi di guida: durante l'accelerazione, in ripresa dopo una curva, durante gli alti regimi.

Ma la conformazione interna dello scarico incide anche sulla timbrica, sulla “voce” dell’auto. Questa si fa più aggressiva, più profonda. In parole povere, più simile a quella delle auto sportive. Ai più potrebbe sembrare un vezzo, e in un certo senso lo è, ma è anche un fattore di sicurezza. Un auto con un sound diverso, magari valorizzato da una emissione acustica più rumorosa, segnala sempre la sua presenza e quindi è meno soggetto a incidenti stradali causati da distrazione altrui.

Ma gli scarichi sportivi, o ad alte prestazioni che dir si voglia, garantiscono anche altri vantaggi.

Riduzione del peso. Essendo realizzati con materiali di ultima generazione e che potremmo definire “intelligenti”, pesano di mano. Ciò incide sul peso complessivo dell’auto e quindi sulla sua guidabilità, oltre che sulle prestazioni.

Estetica. Gli scarichi per auto omologati, per ovvie ragioni, sono meno visibili delle controparti per moto, ma comunque fanno bella mostra di sé. A maggior ragione se si considera che il loro design è vario e creativo, capace di esprimere ora un carattere elegante, ora un carattere eccentrico, ora un carattere aggressivo.

Per inciso, si parla di scarichi omologati in quanto, pur non essendo di serie, sono perfettamente conformi alla normativa vigente, che riguarda le emissioni di gas e l’emissione acustica. Insomma, devono inquinare poco e non devono essere troppo rumorosi.

Dove acquistare scarichi per auto omologati

Il mercato degli scarichi per auto ad alte prestazioni è florido. A spiccare, però, sono soprattutto gli scarichi Akrapovic, che si caratterizzano per un sound particolare e ben riconoscibile, per le elevate prestazioni, per i materiali ultra-resistenti e leggeri.

La domanda a questo punto sorge spontanea: dove acquistarli? Il consiglio è di fare riferimento ai punti vendita che hanno già dimostrato tutto il loro valore, che rappresentano già un riferimento per gli automobilisti dediti al tuning.

Un esempio? M4 Tuning, che predispone un’offerta vasta e variegata, soprattutto di qualità, la quale comprende ovviamente anche gli scarichi Akrapovic. M4 Tuning si caratterizza anche per un servizio di assistenza all’avanguardia, che sfocia spesso nella consulenza e permette quindi agli utenti di trovare lo scarico che rispetta esattamente le loro esigenze.