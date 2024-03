Federica Brignone testimonial di acqua Dolomia

Soltanto Alberto Tomba la precede per numero di vittorie in Coppa del Mondo. Ha superato anche Gustav Thoeni ed è entrata nell’olimpo delle stelle mondiali dello sci. Federica Brignone ha trionfato a Kvitfjeld proprio nel giorno dell’ufficializzazione di essere la testimonial di Acqua Dolomia, l’acqua oligominerale degli sportivi che sostiene anche le nazionali di ciclismo, l’Hockey Cortina, il Genoa, il Verona, il Parma e una decina di società di calcio di serie c, il basket, lo sci da fondo, il volley Imoco Conegliano e una miriade di altre attività legate alle sport. L’Acqua Dolomia, nelle mani di due industriali veneti. Luigi Rossi Luciani e Giovanni Cilenti, ha registrato un fatturato di 19,3 milioni di euro di cui il 13% all’estero, principalmente nel Golfo Persico e in Cina. L’arrivo di Federica Brignone aiuterà anche lo sbarco dell’acqua dolomitica negli Stati Uniti. Acqua Dolomia si distingue per il basso contenuto di sodio, per il ridotto contenuto di nitrati e la pressoché assenza di arsenico. Si distingue anche per l’alto contenuto di ossigeno disciolto.