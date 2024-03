Tavoli rotondi: la soluzione ideale per case con una piccola metratura

Il protagonista indiscusso della sala da pranzo è il tavolo. Fulcro di tutte le attività conviviali che si svolgono in questa stanza della casa.

Sia che abbiate deciso di rinnovare la sala da pranzo di casa vostra sia che dobbiate arredarla da zero la scelta del tavolo è importantissima per definire lo stile con cui si vuole scegliere di decorare questa stanza. Online la scelta è molto ampia e diversificata,tra gli e-commerce che si sono fatti conoscere di recente c’è Viadurini.it che vanta un’apprezzata ed esclusiva selezione di arredi per la sala da pranzo. Rigorosamente Made in Italy colpiscono per il design gradevole e pratico, tipico delle eccellenze italiane.

Il primo consiglio degli interior designer per la scelta del tavolo da pranzo è di considerare la grandezza degli spazi. Se la vostra sala da pranzo non è grande, ma ha una metratura ridotta, il tavolo da pranzo giusto per voi è un tavolo di forma rotonda.

Vantaggi dei tavoli rotondi

La scelta di unpuò portare diversisia da un punto di vista estetico sia da un punto di vista funzionale.

Per quanto riguarda l’armonia estetica della sala da pranzo la forma rotonda del tavolo dona all’ambiente un aspetto più morbido. L’assenza di angoli crea linee sinuose e delicate che conferiscono all’ambiente un senso di equilibrio e intimità.

Se ci concentriamo invece sull’aspetto della funzionalità, i vantaggi che subito sono evidenti nella scelta di un tavolo da pranzo rotondo sono la comodità dei commensali, grazie alla presenza di una singola gamba centrale e la garanzia di avere un rapporto diretto e alla pari tra gli ospiti seduti al tavolo, come ci ricorda la leggenda dei cavalieri di re Artù e della tavola rotonda.

Materiali e Stili

sono diventati sempre più, come dimostra il Salone del Mobile di Milano . I materialiscelti per la realizzazione sono pensati per essere eco-sostenibili, durevoli nel tempo e per rispecchiare stili e gusti differenti.

Per chi ama lo stile rustico il tavolo da pranzo rotondo in legno di teak è ideale sia per arredare sia una sala da pranzo interna sia una sala da pranzo esterna, nel giardino di casa vostra. Legno pregiato per un design senza tempo sempre di moda.

Se invece siete alla ricerca di uno stile elegante e sfarzoso il materiale giusto per il vostro tavolo da pranzo rotondo è il marmo. Finiture di marmo differenti tra “bianco di Carrara”, “nero Marquinia” e “verde Alpi” per un piano del tavolo con un designo esclusivo grazie alle venature uniche del marmo.