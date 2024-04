Keramine H anticaduta linea classica e linea biologica a confronto

La caduta dei capelli è un problema che colpisce uomini e donne indistintamente. Può trattarsi di un problema transitorio, stagionale o di un problema che si protrae nel tempo.

Diverse possono esserne le cause per questo è importante trattare ogni singolo caso con rimedi specifici in base alla causa della perdita di capelli.

La caduta capelli si può prevenire adottando buone abitudini di haircare e con trattamenti anticaduta capelli che riducono il rischio di una perdita di capelli anomala. Quando però l’azione preventiva non è sufficiente o è assente, occorre intervenire con trattamenti anticaduta efficaci.

Keramine H è nota per la sua linea di prodotti anticaduta capelli efficace. Oggi alla linea classica di shampoo e fiala anticaduta affianca una linea biologica. In questo articolo mettiamo a confronto Keramine H Anticaduta linea classica e linea biologica. Tra i benefici chiave, gli ingredienti distintivi e le certificazioni di ciascuna formula, scopriamo come ciascuna opzione con la sua qualità ed efficacia può soddisfare specifiche esigenze e preferenze personali.

Caratteristiche della linea classica di Keramine H anticaduta

La linea classica anticaduta di Keramine H è costituita da 2 prodotti, lo shampoo e le fiale anticaduta, che vanno a formare un trattamento coadiuvante cosmetico nella prevenzione della caduta temporanea dei capelli. Agisce sui fattori principali che sono causa della caduta dei capelli.

Ingredienti principali e benefici derivanti

Il primo degli ingredienti principali di questa linea è la Kapilarine è una combinazione di quattro piante usate per combattere la caduta dei capelli: Kigelia africana, che riduce la caduta; Salvia sclarea, un antiossidante che lenisce il cuoio capelluto; Cannella, che purifica e regola il sebo; e Ginkgo biloba, che stimola la microcircolazione e riattiva il ciclo vitale del capello. Altri ingredienti includono il Peperoncino, che stimola il microcircolo; l'Ortica, con proprietà rimineralizzanti e purificanti; e la Vitamina PP, che attiva la cute preparandola al trattamento.

Questa linea ha un’azione mirata sui fattori che causano la caduta dei capelli e una formula clinicamente testata con effetto tonificante e rinvigorente.

Caratteristiche della linea biologica di Keramine H anticaduta

Anche la linea biologica anticaduta di Keramine H è costituita da 2 prodotti, che in questo caso sono lo shampoo rinforzante anticaduta e la lozione anticaduta con formule specifiche per ridurre la caduta dei capelli migliorandone volume e luminosità.

Ingredienti principali e benefici derivanti

Questa linea di prodotti biologici per capelli clinicamente testati include ingredienti con benefici specifici per la salute e l'estetica capillare, che in particolar modo riducono la caduta migliorando volume e luminosità: il centrifugato di zenzero, con vitamine e proprietà antiossidanti e rivitalizzanti; l'estratto di Serenoa Repens, che riequilibra la cute e sostiene il ciclo vitale dei capelli; l'estratto di rucola, con effetti rimineralizzanti e rinforzanti; e l'estratto di noce, che protegge i capelli grazie ai suoi polifenoli. Altri componenti includono cellule staminali di uva per stimolare la ricrescita, olio essenziale di menta piperita per le sue proprietà tonificanti, Vitamina F ed E per nutrire e proteggere la cute, proteine del riso che apportano elasticità e lucentezza, e aloe vera, che idrata e lenisce il cuoio capelluto.

Ai benefici per i capelli la linea biologica aggiunge benefici unici legati all'uso di ingredienti biologici: sono adatti per pelli sensibili e hanno minor impatto ambientale con conseguente apprezzamento per i consumatori particolarmente attenti alla sostenibilità dei prodotti che usano.

Confronto benefici e frequenza d’utilizzo del trattamento anticaduta Keramine H delle linee classica e biologica

Entrambe le linee si focalizzano sulla prevenzione e il trattamento della caduta dei capelli ma con approcci differenti, uno più classico e uno rigorosamente biologico, offrendo opzioni adatte a diverse esigenze e preferenze dei consumatori. Entrambi devono essere usati seguendo le indicazioni del produttore per essere efficaci, come sotto vi illustreremo.

Confronto benefici principali

Pur puntando allo stesso obiettivo anticaduta, le due linee hanno benefici principali diversi:

Linea classica : Potenzia la forza e la salute del capello dall'interno, con ingredienti mirati a tonificare e rinvigorire.

: Potenzia la forza e la salute del capello dall'interno, con ingredienti mirati a tonificare e rinvigorire. Linea biologica : Offre un trattamento più naturale e delicato, ideale per chi cerca prodotti con minor impatto ambientale e adatti a cuoi capelluti sensibili, enfatizzando la cura attraverso ingredienti naturali e biologici.

Frequenza di utilizzo e trattamento con linea classica

I due prodotti anticaduta della linea classica vengono accoppiati per offrire al consumatore tre diversi tipi di trattamento anticaduta:

Trattamento azione d’urto: inizia con shampoo anticaduta ad ogni lavaggio + 3 fiale anticaduta alla settimana al mese; poi a seguire il trattamento prevede 2 fiale anticaduta alla settimana per 6 settimane

inizia con shampoo anticaduta ad ogni lavaggio + 3 fiale anticaduta alla settimana al mese; poi a seguire il trattamento prevede 2 fiale anticaduta alla settimana per 6 settimane Trattamento di mantenimento: prevede shampoo anticaduta ad ogni lavaggio + 1 fiala anticaduta alla settimana per almeno un mese

prevede shampoo anticaduta ad ogni lavaggio + 1 fiala anticaduta alla settimana per almeno un mese Trattamento rinforzante progressivo: prevede 1 fiala anticaduta + 1 fiala rinforzante alternate alla settimana per almeno un mese (abbinate allo shampoo specifico).

Frequenza di utilizzo e trattamento con linea biologica

Anche la lozione e lo shampoo anticaduta biologici di Keramine H vengono accoppiati per offrire al consumatore due diversi tipi di trattamento anticaduta:

Trattamento azione d’urto: shampoo anticaduta ad ogni lavaggio + lozione 3 volte a settimana per 4 settimane + a seguire lozione anticaduta 2 volte a settimana per 4 settimane

shampoo anticaduta ad ogni lavaggio + lozione 3 volte a settimana per 4 settimane + a seguire lozione anticaduta 2 volte a settimana per 4 settimane Trattamento di mantenimento: shampoo anticaduta ad ogni lavaggio + lozione anticaduta 1 volta alla settimana per 8 settimane.

Come scegliere il trattamento anticaduta adatto

La differenza oggettiva sostanziale tra le due linee riguarda la presenza o meno di ingredienti biologici e l’utilizzo dei prodotti della linea classica per un trattamento rinforzante progressivo che non viene proposto per la linea di prodotti biologici per capelli. Per il resto entrambe le linee garantiscono risultati eccellenti nel contrastare la perdita temporanea dei capelli.

La scelta tra l’una e l’altra linea dipende principalmente dalle preferenze personali o dalla necessità dettata da pelle sensibile del consumatore circa l’utilizzo di ingredienti biologici e dalla necessità di sottoporsi a un trattamento capelli rinforzante progressivo: nei primi di questi due casi è meglio scegliere i prodotti biologici, nel terzo caso lo shampoo e la fiala Keramine H Anticaduta classici.