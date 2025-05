Il Consorzio Dop Fontina vince il prestigioso Tespi Awars per l’evento “Fontinami”

Il Consorzio Produttori e Tutela della DOP Fontina si aggiudica il prestigioso Tespi Award nella categoria “Formaggi&Consumi” come miglior operazione di co-marketing per il progetto “FontinaMI”.

La cerimonia di premiazione si è tenuta martedì 6 maggio a TuttoFood Milano 2025, la kermesse internazionale dedicata all’enogastronomia, e a ritirare il riconoscimento è stato il Direttore del Consorzio, Fulvio Blanchet, con il vicepresidente Danilo Grivon.

Blanchet: “Siamo orgogliosi di questo premio, assegnato da una giuria di autorevoli esperti, per un progetto di comunicazione che ci vede collaborare ogni anno con i migliori chef e ristoranti di Milano per far conoscere la versatilità della Fontina, al di là dei confini regionali e delle amatissime ricette tradizionali, come la fonduta. I loro piatti creativi e innovativi dimostrano che la Fontina Dop può essere anche un formaggio gourmet”.

I Tespi Awards premiano ogni anno le aziende che si sono distinte per prodotti innovativi e per l’ideazione e la realizzazione di attività di marketing e comunicazione. Sono stati assegnati da una giuria qualificata composta da 73 buyer e operatori del settore presieduta da Donatella Prampolini, Presidente FIDA (Federazione Italiana Dettaglianti dell’Alimentazione) e Vice Presidente Confcommercio Imprese per l’Italia.

Giunto alla quarta edizione, FontinaMi è divenuto ormai un appuntamento amato dai milanesi. Ogni anno dodici ristoranti di diverso genere, dagli stellati alle enoteche con cucina di alto livello, ai cocktail bar, ai ristoranti dei migliori hotel a cinque stelle del capoluogo lombardo, sono chiamati a creare abbinamenti particolari e sempre nuovi.

L’edizione di quest’anno ha visto la creazione di 24 piatti inediti, tra finger e portate principali, circa 300 chili di prodotto utilizzati e oltre 4000 piatti serviti, con una importante novità voluta dal Consorzio: l’abbinamento, ad estrazione, con le tre tipologie di Fontina Dop - Tradizionale, d’Alpeggio e Lunga Stagionatura - con cui si sono cimentati gli chef. La formula è rimasta, invece, invariata: i clienti che scelgono il piatto “FontinaMI”, contrassegnato in menu dal logo del Consorzio, ricevono in omaggio una speciale entrée composta da un finger, anch’esso inedito, e un assaggio di Fontina Dop in purezza. Nel totale delle quattro edizioni si sono accomodate ai tavoli dei ristoranti aderenti a FontinaMI circa 11mila persone.

“In questi quattro anni – ha dichiarato il Presidente del Consorzio DOP Fontina Andrea Barmaz - abbiamo visto la “nostra” Fontina interpretata in tanti modi estremamente creativi e interessanti grazie alla maestria di questi chef di grande esperienza e il riscontro che ci hanno restituito sul prodotto è stato sempre entusiasta, tanto che molti continuano a riproporre nel corso dell’anno alcuni dei piatti con la Fontina creati per la manifestazione. D’altronde i milanesi hanno da sempre un rapporto molto speciale con la Valle d’Aosta!”.

FontinaMI è preceduto ogni anno da un evento di lancio che unisce Milano e la Valle d’Aosta presentando, insieme alla Fontina, alcune Dop eno-gastronomiche della Regione. La comunicazione promossa dal Consorzio ha coinvolto diversi canali, digital e tradizionali, con la pubblicazione di oltre 70 articoli su quotidiani e magazine on e off line che hanno permesso un’ampia diffusione dell’iniziativa. Le campagne social hanno raggiunto oltre 500mila utenti, per oltre 900mila impressions e interazioni, sintomo di un interesse sempre crescente tra i buongustai e il pubblico della nightlife milanese.

La creatività del progetto è firmata dall’agenzia Metrix Communication di Milano che ha curato anche gli aspetti relativi all’organizzazione e a tutta la comunicazione tradizionale e Digital.



