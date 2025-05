Quando arriva il momento di rinnovare la propria casa o di effettuare un trasloco, uno degli aspetti pratici da affrontare riguarda lo smaltimento degli arredi non più utilizzati. A questo punto, una delle domande più comuni che ci si pone è: Quanto costa il servizio di ritiro mobili usati?. La risposta non è univoca, perché il costo può variare sensibilmente a seconda di diversi fattori. Tuttavia, conoscere questi elementi può aiutare a orientarsi meglio nella scelta del servizio più adatto.

Innanzitutto, è bene specificare che il prezzo del ritiro mobili dipende principalmente dalla quantità e dal tipo di mobili da rimuovere. Ad esempio, smaltire una vecchia libreria o un comò richiederà un intervento meno complesso rispetto al ritiro di una parete attrezzata, di un armadio a sei ante o di un divano angolare. La mole e il peso degli oggetti influiscono sul numero di addetti necessari e sulla tipologia di veicolo impiegato.

Un altro aspetto che incide è l’accessibilità dell’abitazione. Se, ad esempio, l’appartamento si trova a un piano alto senza ascensore, oppure se la zona è a traffico limitato, i costi possono aumentare per via della maggiore difficoltà logistica. Anche la distanza dalla discarica o dal centro di raccolta incide: più lontano si trova il punto di smaltimento, più aumenta il costo del servizio.

Quindi, Quanto costa il servizio di ritiro mobili usati? Mediamente, i prezzi partono da circa 50-70 euro per il ritiro di un singolo pezzo, come un tavolo o una poltrona. Per un ritiro più ampio, ad esempio l’intero arredamento di una stanza, il costo può oscillare tra i 100 e i 250 euro. Nei casi di sgombero completi, come nel caso di appartamenti da svuotare integralmente, i preventivi possono superare i 500 euro.

Va inoltre considerato se il servizio include lo smontaggio dei mobili, il trasporto e l’eventuale pulizia degli ambienti. Alcune aziende offrono pacchetti completi “chiavi in mano”, mentre altre richiedono un extra per queste prestazioni.

In alcuni casi, si può anche usufruire di un servizio gratuito, soprattutto se i mobili sono ancora in buone condizioni e rivendibili o donabili. Alcune associazioni benefiche o aziende di sgomberi possono ritirare gratuitamente gli arredi, purché siano facilmente trasportabili e riutilizzabili.

In definitiva, Quanto costa il servizio di ritiro mobili usati? Dipende da diversi elementi, ma grazie all’ampia offerta di ditte specializzate presenti sul mercato, è possibile trovare la soluzione più adatta alle proprie esigenze. L’importante è sempre richiedere un preventivo dettagliato, preferibilmente dopo un sopralluogo, per evitare spiacevoli sorprese. Un servizio professionale e trasparente garantisce non solo lo smaltimento corretto dei mobili, ma anche la serenità di un lavoro svolto in modo rapido e nel rispetto dell’ambiente.









