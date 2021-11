Greundzo in the Sky grande successo

"Abbiamo ricevuto tanti messaggi e tante segnalazioni positive da parte del pubblico valdostano di RAITREVDA. Non era scontato questo riconoscimento perché si tratta di un format nuovo per la sede regionale e per noi una “scommessa”. Adesso non dobbiamo sederci. Dobbiamo e possiamo migliorarci ancora, ma grazie a tutti coloro che ci stanno seguendo". A parlare è Luca Giovannini, produttore di questa trasmissione molto particolare.

Nato da un’idea di Enzo Blessent (che è il conduttore principale della trasmissione insieme a Claudine Brunod), Greundzo in the Sky promuove anche il territorio (seppure in modo soft) attraverso una serie di domande di cultura generale riguardanti non solo la Valle d’Aosta.

E la formula pare aver catturato la curiosità dei telespettatori che da casa

possono, a loro volta, mettersi in gioco.

Importante il contributo degli sponsor che hanno creduto in questa iniziativa. Ai vincitori viene offerto un biglietto di andata e ritorno sulla Skyway ed agli altri la maglietta di consolazione del Greundzo.

Pronti a guardare e giocare? Venerdì 26, quindi, terza puntata, seguiranno ancora due puntate venerdì 3 dicembre e venerdì 10 dicembre.

Questo venerdì saremo a Valpelline in occasione del triangolo enogastronomico. Sfideranno il cronometro tre coppie di concorrenti. Ma la prima domanda da superare riguarderà i fumetti e sarà questa: come si chiama la fidanzata di Braccio di Ferro? Avete indovinato?

Bene, per le altre domande seguite la puntata del Greundzo cercando di non farlo arrabbiare.