Giornata contro la violenza sulle donne: convegno “Non uno di più (perché la violenza sulle donne è un problema degli uomini)”

L'incontro, in programma nella sala Maria Ida Viglino di Palazzo regionale, sarà introdotto dal Presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin. Moderato da Anna Ventriglia, Presidente del Centro Donne contro la violenza, e da Romaine Pernettaz, volontaria del Centro e libraia attivista, l'evento offrirà spunti di riflessione per parlare di violenza sulle donne, di libertà e di lotte, di fragilità e di resistenza: sono infatti previsti l’intervento della scrittrice e blogger Roberta Marasco, oltre alla lettura di brani a cura di Verdiana Vono, Giulia Sartore e Francesca Zanin della compagnia teatrale Palinodie di Aosta.

Per la partecipazione, fino a esaurimento posti, è richiesta l'esibizione del green pass ai sensi della normativa vigente in materia di salute pubblica.

Roberta Marasco vive e lavora in Spagna come traduttrice. Come autrice, ha scritto "Fazzoletti rossi", "Lezioni di disegno" e "Le regole del tè e dell’amore".

Il suo blog "Rosapercaso" è uno spazio dedicato a un femminismo alla portata di tutte, nato per raccontare le donne con la voce delle donne, ascoltare le loro storie e aiutarle nelle loro battaglie.

Il Centro Donne contro la violenza si è aggiudicato la dodicesima edizione del Premio regionale per il Volontariato col progetto "RipensiamoCi diversamente", per rispondere ai bisogni delle vittime di maltrattamenti prevedendo un percorso di inserimento lavorativo che si accompagna al ritrovare fiducia e stima in loro stesse.