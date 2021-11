Jovanotti in concerto in Valle d'Aosta la prossima estate

Il Jova Beach Party 2022 farà tappa anche in Valle d'Aosta: Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti torna a esibirsi dal vivo dopo oltre un anno di assenza dalle scene e il suo lungo tour prevede un appuntamento valdostano quasi certamente in estate a MusicaStelle.

“Il 19 novembre dopo mesi di scavi nel futuro porteremo tutto alla luce e vi racconterò la storia nella quale vorrei coinvolgervi - ha annunciato Jovanotti sulla sua pagina Facebook - sarà un viaggione tenetevi forte. Tutta la squadra è al lavoro e come sempre quando apriremo la presentazione del prossimo #jovabeachparty #jovabeachparty2022 #MMXXII #JBPMMXXII saremo lì ancora lì ad avvitare le ultime lampadine. Non vedo l’ora. Grandi meraviglie ci attendono e noi ci faremo trovare pronti!”.

Venerdì prossimo Jovanotti terrà la conferenza stampa a Milano dove darà tutti i dettagli compresi quelli sul concerto in Valle d'Aosta, come ha annunciato lui stesso sui social: “Venerdì 19 novembre, alle 12 al Pala Congressi di Largo Firenze a Ravenna, sarà trasmessa in diretta da Milano la conferenza stampa dell’edizione 2022 del Jova Beach Party. L’ingresso sarà aperto al pubblico, fino a esaurimento posti, oltre che ai giornalisti. Per poter assistere alla conferenza stampa bisognerà essere in possesso di Green pass”.