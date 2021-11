Prevenzione dalle infiltrazioni mafiose: ecomafie e reati ambientali

Venerdì 19 novembre 2021, alle ore 18.00, ad Aosta, nella Sala Maria Ida Viglino del Palazzo regionale di Aosta, è in programma il seminario "Ecomafie e reati ambientali", ultimo di tre appuntamenti dedicati alla prevenzione dalle infiltrazioni mafiose, nell'ambito di un percorso formativo e informativo promosso dal Consiglio Valle, dalla Presidenza della Regione e da Avviso Pubblico.

Per concludere questo ciclo di seminari, rivolti a cittadini, amministratori e portatori di interesse del territorio, dopo i saluti del Presidente del Consiglio regionale, Alberto Bertin, la tematica "ecomafie e reati ambientali" sarà approfondita dagli interventi di Alessandro Bratti, Direttore generale di ISPRA, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, già Presidente della Commissione Ecoma­fie presso la Camera dei Deputati, e di Antonio Pergolizzi, giornalista, curatore del Rapporto annuale Ecomafie per Legambiente.

Per la partecipazione in presenza, fino a esaurimento posti, è richiesta l'esibizione del green pass ai sensi della normativa vigente in materia di salute pubblica. L'evento potrà essere seguito online sul sito del Consiglio Valle (www.consiglio.vda.it) oppure sul digitale terrestre, al canale 15 TV Vallée, con possibilità, durante la diretta, di inviare domande sui temi trattati all'indirizzo mail avvisopubblico@consiglio.vda.it