Fausse Note de Didier Caron

Mise en scène Didier Caron et Christophe Luthringer assistante mise en scène Bénédicte Bailby avec Pierre Azema Pierre Deny production Des Histoires de Théâtre & ID Production Jeudi 18 novembre 2021, 20h30 Teatro Splendor, Aosta.

Nous sommes en 1989 au Philharmonique de Genève, dans la loge du chef d’orchestre de renommée internationale H.P Miller. À la fin d’un de ses concerts, ce dernier est importuné à maintes reprises par un spectateur envahissant, Léon Dinkel, qui se présente comme un grand admirateur venu de Belgique pour l’applaudir. Cependant, plus l’entrevue se prolonge, plus le comportement de ce visiteur devient étrange et oppressant. Jusqu’à ce qu’il dévoile un objet du passé…

Qui est donc cet inquiétant Monsieur Dinkel ? Que veut-il réellement ? Un face à face poignant où aucun des personnages ne sortira indemne.

Les deux comédiens, en effet, sont très justes et très impressionnants. Pierre Azéma dans le rôle du chef d’orchestre est excellent mais également Pierre Deny, en fils de victime du nazisme. Le décor minimaliste et la mise en lumière subtile suffisent à suggérer l’espace confiné d’une loge transformée en une sorte de salle d’interrogatoire étouffante.

Ce « combat des fils » rappelle qu'on est toujours le fils ou la fille de quelqu'un, d'un juif ou d'un nazi… Le texte, puissant et rythmé, aborde le thème du libre arbitre. Avons-nous le libre arbitre d’agir et pouvons-nous nous libérer des chaînes laissées par nos pères ? Sommes-nous maîtres de nos choix ? Si un père s’est mal comporté de son vivant, pouvons-nous réparer en son nom ou devons-nous porter sa faute et culpabiliser toute notre vie ? Les personnages de Fausse Note ont passé leur vie à tenter de s’affranchir du passé de leur père, pour enfin pouvoir enfin grandir.

La Saison culturelle 2021/2022

Billet normal : 13,00 €, billet réduit : 10,00 €.

Le spectacle est inclus dans les abonnements Tuttoteatro et Rideau.

