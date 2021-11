Una delegazione di Sindaci valdostani alla XXXVIII Assemblea Anci

Una rappresentanza di Sindaci valdostani ha partecipato alle prime due giornate della XXXVIII Assemblea dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci), in programma a Parma dal 9 all’11 novembre 2021, dedicata al tema “Rinasce l’Italia. I Comuni al centro della nuova stagione”.

La delegazione era composta da: Loredana Petey (Sindaco di Aymavilles e Vicepresidente Celva), Ronny Borbey (Sindaco di Charvensod e componente del CdA Celva), Alex Brunod (Sindaco di Ayas), Pierre Bonel (Sindaco di Arnad), Michel Savin (Sindaco di Challand-Saint-Victor), Marco Vesan (Sindaco di Chambave), Alessandro Girod (Sindaco di Gressoney-La-Trinité), Alessan<wbr></wbr>dro Giovenzi (Sindaco di Verrès) e Bruno Jocallaz (Sindaco di Villeneuve).

L’Assemblea si è aperta, alla presenza di oltre 2.000 Sindaci di tutta Italia, con i saluti istituzionali e la relazione del Presidente Anci Antonio Decaro, in cui si è ricordato l’impegno dei Sindaci fin dalle prime fasi dell’emergenza, è stata ribadita la richiesta di “dignità” e riconoscimento del ruolo e del lavoro degli Amministratori e si è volto uno sguardo verso l’uscita dalla crisi.

La cerimonia di apertura dell’Assemblea si è conclusa con l’intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha evidenziato la leale collaborazione dei Sindaci nell’ambito della pandemia, ha parlato di prospettive indicando i Comuni come motore della ripresa del Paese e invitando a non disorientarsi di fronte alle difficoltà e ha toccato tematiche di rilievo per gli enti locali, quali il ruolo e la responsabilità dei Sindaci.

Nella seconda giornata di lavori, i Sindaci hanno partecipato a incontri, seminari e gruppi di lavoro, in cui hanno potuto confrontarsi con altri Amministratori, alla presenza di diversi Ministri e rappresentanti del Governo, su temi di interesse e di attualità per le Amministrazioni locali: transizione digitale, semplificazione amministrativa, sviluppo locale, competitività e sostenibilità.