Prima di ampliare Parco Mont Avic la Regione vuole assumere personale

L'ampliamento del Parco del Mont Avic, "si farà", ma prima è necessario "risolvere le criticità di personale assunto dall'Ente parco integrandolo con nuove assunzioni" visto che già ora "le risorse attuali, molte delle quali assunte part-time" non sono sufficienti. Così ha risposto il Presidente della Giunta, Erik Lavevaz, assessore ad interim all'Ambiente, a un'interpellanza proposta dalla consigliera del Progetto civico Progressista-PcP Chiara Minelli, che chiedeva conto delle motivazioni che hanno portato a "un così lungo ritardo" nell'adozione della delibera di ampliamento del Parco "pronta da mesi ma non ancora approvata".

Come ricordato da Minelli, ex assessora all'Ambiente, l'iter di ampliamento del sito naturalistico, che andrà ad inglobare alcuni terreni di privati e due particelle di proprietà comunale collocati nel comune di Fénis, era già cominciato nel 2018, con la costituzione del Comitato per l'ampliamento del Parco del Mont Avic ed erano già stati previsti i fondi necessari all'operazione: 100 mila euro a favore dell'ampliamento per l'anno in corso e ulteriori 60 mila euro per il 2022 e il 2023.