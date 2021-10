Concorso 2021 Modon d’Or Fontina DOP

Lo Sportello SPIN2, per conto della Chambre Valdôtaine, indice un invito per selezionare sul territorio regionale esercizi commerciali (inclusi negozi e-commerce), alberghi e ristoranti interessati all'acquisto e successiva rivendita/somministrazione al pubblico delle Fontine DOP d’alpeggio premiate nell’ambito del Concorso Fontina DOP d’Alpeggio 2021 - MODON D’OR, organizzato dall’Assessorato agricoltura e risorse naturali della Regione Autonoma Valle d’Aosta in collaborazione con la Chambre Valdôtaine e con il supporto tecnico del Consorzio Produttori Tutela della DOP Fontina e della Cooperativa Produttori Latte e Fontina.

L'operazione volta a commercializzare le Fontine d'alpeggio di miglior qualità prevede l'individuazione di diversi punti vendita disseminati sul territorio regionale, oltre ad eventuali negozi di e-commerce, dove verranno vendute le Fontine d'alpeggio premiate, ad un prezzo tale da valorizzare la qualità del prodotto e al contempo il venditore. L'azione di commercializzazione ha anche l'obiettivo di veicolare un prodotto tipico locale ambasciatore di tanti messaggi soprattutto dal punto di vista promozionale, turistico e commerciale. Le Fontine premiate al concorso potranno essere commercializzate a partire dai primi giorni del mese di dicembre 2021. L'invito è aperto anche a alberghi e ristoranti della nostra regione, sensibili al tema della valorizzazione dei prodotti di eccellenza del territorio, interessati a proporre ai loro clienti le Fontine premiate al concorso. La possibilità per esercizi commerciali, negozi di e-commerce, alberghi e ristoranti di avere a disposizione un prodotto di eccellente qualità e di beneficiare della relativa promozione collegata al concorso MODON D'OR - Concorso nazionale Fontina d'Alpage 2020, costituirà un'attrattiva importante per la clientela. Le adesioni dovranno pervenire via PEC entro mercoledì 10 novembre 2021 utilizzando il modulo di adesione disponibile negli allegati. Maggiori dettagli dell'iniziativa sono disponibilli nella circolare. Vedi anche SITO REGIONE VALLE D'AOSTA - Modon d'Or Fontina DOP Concorso 2021