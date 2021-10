Cinque giovani feriti in due incidenti stradali a Hone e Aymavilles

Il 118 valdostano è intervenuto questa mattina, domenica 23 ottobre, per due incidenti stradali, entrambi autonomi. Il primo si è verificato intorno alle ore 6 sull'autostrada A5 Torino-Aosta, all'altezza del comune di Hone in direzione Aosta. Quattro le persone coinvolte, tutte occupanti la stessa autovettura.

Si tratta di quattro ventenni, maschi, che sono stati ricoverati al Pronto soccorso del 'Parini' in fase di diagnosi: due in condizioni non gravi, altri due (che occupavano i sedili anteriori) con traumi che invece richiedono una diagnostica più approfondita.

Il secondo incidente poco prima delle ore 7 ad Aymavilles, in località capoluogo. Un 25enne ha perso il controllo del mezzo che ha impattato a bordo strada. In condizioni che sono apparse non gravi ai medici, il giovane è in Pronto soccorso in fase di diagnosi. Seguono aggiornamenti.